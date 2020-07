DJ Credit Suisse anuncia alterações estratégicas; resultados superam previsões

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG reportou resultados do segundo trimestre acima do esperado e apresentou alterações estratégicas, incluindo a criação de um banco de investimento global.

O lucro líquido do segundo trimestre subiu 24% para 1,16 mil milhões de francos ($1,27 mil milhões), disse o banco esta quinta-feira.

As receitas cresceram 11% para CHF6,19 mil milhões.