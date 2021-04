DJ Credit Suisse aumenta capital através de notas convertíveis

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG disse esta quinta-feira que vai aumentar o capital através da conversão de notas em 203 milhões de ações, numa altura em que lida com o impacto da queda da firma de investimento Archegos Capital Management.

As notas foram colocadas junto de um grupo de acionistas estratégicos, investidores institucionais e indivíduos com elevado património.