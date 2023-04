DJ Credit Suisse: Autoridades suíças abrem investigação à aquisição do banco

(DJ Bolsa)-- Os procuradores da Suíça vão abrir uma investigação à aquisição do Credit Suisse Group AG por parte do rival UBS Group AG.

A procuradoria-geral do país entrou em contacto com as autoridades nacionais e locais e "emitiu ordens de investigação" para analisar e identificar se houve alguma ilegalidade no acordo, que também envolveu o governo, o regulador financeiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.