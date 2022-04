DJ Credit Suisse: Banco tomou medidas para evitar novo Greensill

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG disse esta segunda-feira que fez alterações à forma como opera para evitar uma situação semelhante à que enfrentou quando a Greensill Capital colapsou, mas que não vai publicar a sua investigação sobre o assunto devido a litígios pendentes.

Respondendo a perguntas feitas pela Ethos Foundation e outros acionistas antes da assembleia-geral anual, o banco suíço disse que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone