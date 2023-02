DJ Credit Suisse compra Klein & Co. para ajudar spinoff da banca de investimento

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG disse que comprou a Klein & Co. LLC para $175 milhões para ajudar a fazer o spinoff da unidade da banca de investimento, tendo registado mais um prejuízo trimestral.

Esta quinta-feira, o Credit Suisse disse que concluiu a aquisição da Klein & Co. e que Michael Klein vai juntar-se ao conselho de administração do banco e liderar o novo spinoff do banco de investimento CS ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.