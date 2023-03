DJ Credit Suisse continua a operar em Singapura, Hong Kong

SINGAPURA (DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG continua a operar em Singapura e Hong Kong, depois de o UBS Group AG ter anunciado a compra do rival suíço, disseram os bancos centrais de Singapura e Hong Kong esta segunda-feira.

As operações do Credit Suisse em Singapura vão continuar sem interrupções ou restrições, disse a Autoridade Monetária de Singapura num comunicado. Os clientes do Credit ...