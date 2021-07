DJ Credit Suisse cria cargo de gestão de risco para impedir novo caso Archegos

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG tomou várias medidas de gestão de risco no seguimento das perdas de $5,5 mil milhões com a Archegos Capital, com a criação de um novo cargo que vai supervisionar o efeito dos movimentos do mercado nas posições de trading dos clientes.

A nova função, chamada de contraparte de risco de mercado, será ocupada por Amélie Perrier, de acordo com um memorando ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone