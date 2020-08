DJ Credit Suisse descobre fraude em unidade de gestão de fortunas -media

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG despediu um banqueiro sediado em Zurique que trabalhava na unidade internacional de gestão de fortunas, depois de terem sido reveladas operações fraudulentas na unidade, noticia a Bloomberg, citando fontes anónimas.

-- O trabalhador do banco suíço alegadamente forjou documentação relacionada com um contrato privado para um cliente de gestão de fortunas em África, levando a um prejuí...

