DJ Credit Suisse despedirá 10% de banqueiros de investimento na Europa -media

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse prepara-se para despedir mais de 10% dos banqueiros de investimento na Europa este ano, segundo o Financial Times, citando fontes.

--Após uma primeira vaga de despedimentos em dezembro, as consultas sobre a próxima ronda de redundâncias começaram antes do Natal e a decisão final deve surgir em fevereiro, diz o jornal, citando as fontes.

