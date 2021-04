DJ Credit Suisse distribui $1,7mM a investidores afetados pela Greensill

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG disse esta terça-feira que vai distribuir $1,7 mil milhões em dinheiro a investidores em fundos de cadeias de abastecimento atingidos pelo colapso da Greensill Capital.

O banco suíço disse que a distribuição vai arrancar na terça-feira e elevará o total de distribuições efetuadas até agora para $4,8 mil milhões.