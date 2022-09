DJ Credit Suisse enfrenta demissões de banqueiros seniores em Hong Kong - media

(DJ Bolsa)-- Pelo menos dois banqueiros seniores do Credit Suisse Group AG em Hong Kong demitiram-se, avança a Bloomberg, citando fontes anónimas.

--Os banqueiros de saída são Echo Hui, responsável de gestão da equipa da China, e Jeff Tsang, responsável de gestão e líder de equipa de Hong Kong, que disse que iria sair, mas não é claro se a demissão foi aceite, de acordo com a Bloomberg.