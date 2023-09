DJ Credit Suisse espera perdas com saída de alguns portefólios de empréstimos

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse está à espera de perdas no trimestre atual depois da decisão de saída de certos portefólios de empréstimos e da alienação de alguns acordos administrativos.

O banco suíço, agora parte do UBS Group, disse no relatório financeiro mais recente que a saída de alguns portefólios de empréstimos detidas na divisão de legado e não estratégica -- que o UBS criou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.