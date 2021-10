DJ Credit Suisse espiou 7 executivos, violou regras da Suíça

(DJ Bolsa)-- As tentativas do Credit Suisse Group AG para espiar alguns dos executivos de topo foram mais vastas do que era conhecido e violaram as regras de supervisão da Suíça, disse o regulador financeiro do país na terça-feira.

O regulador, Finma, disse que a administração sénior sabia de pelo menos algumas das sete operações de vigilância que foram documentadas, depois de o banco ter dito que a culpa era de ...

