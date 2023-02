DJ Credit Suisse: Fundo imobiliário do banco deve perder valor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG disse esta sexta-feira que a avaliação do Credit Suisse Real Estate Fund International deve cair devido ao impacto do aumento das taxas de juros nos mercados imobiliários dos EUA, Reino Unido e Alemanha.

O banco suíço disse que o Credit Suisse Funds AG prevê que o valor líquido por ação do fundo caia entre 960 e 970 francos suíços ($1.027,62 a $1.038,...