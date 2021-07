DJ Credit Suisse: Fundo soberano do Qatar reduz participação no banco

(DJ Bolsa)-- Um dos maiores e mais antigos acionistas do Credit Suisse Group AG, a Autoridade de Investimentos do Qatar, reduziu a participação no banco.

O fundo soberano do Qatar cortou a participação para 4,8% face a 5,2% esta quarta-feira, de acordo com comunicados à Securities and Exchange Commission. O Credit Suisse está sob pressão para recuperar dos colapsos da Archegos Capital Management e da Greensill ...

