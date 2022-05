DJ Credit Suisse: Investidor pede mudança de CEO - media

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG deve começar a procurar um substituto para o CEO Thomas Gottstein, diz a Artisan Partners, uma grande acionista do banco, à Reuters numa entrevista.

-- "Se se sentarem e olharem para o que aconteceu sob a liderança (de Gottstein), penso que é bastante óbvio que não correu bem. E não há razão para que alguém assim continue sensatamente no seu cargo", diz David Samra, diretor ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone