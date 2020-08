DJ Credit Suisse muda sede da unidade de investimento para Madrid - media

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse decidiu mudar a sede da unidade de banca de investimento de Londres para Madrid, no âmbito do plano do banco de saída do Reino Unido, disse o responsável da instituição para Península Ibérica ao jornal Expansión.

-- O Credit Suisse solicitou uma licença para converter a corretora num banco e prevê estar totalmente operacional em Madrid em meados de 2021, apesar de não ter ainda definido ...

