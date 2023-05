DJ Credit Suisse perde caso contra empresário georgiano em Singapura

(DJ Bolsa)-- Um tribunal de Singapura ordenou uma unidade do Credit Suisse Group a indemnizar o empresário georgiano Bidzina Ivanishvili por ter falhado em proteger os ativos do queixoso.

"É notado que o acusado (Credit Suisse) admitiu que quebrou o seu dever para com os queixosos para proteger os ativos do Fundo até 31 de dezembro de 2008", refere o comunicado publicado no Tribunal Comercial Internacional de Singapura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.