DJ Credit Suisse perto de fechar compra da consultora de Michael Klein - media

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG está perto de concluir um acordo para comprar a firma de consultoria de Michael Klein avaliada na ordem de várias centenas de milhões de dólares, avança a Bloomberg, citando fontes anónimas.

-- O negócio permitirá que os acionistas da empresa, a M. Klein & Co., fiquem com uma participação na nova divisão de banca de investimento do Credit Suisse, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.