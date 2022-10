DJ Credit Suisse prepara venda de partes do banco - media

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse está a preparar a venda de setores do banco para encaixar cerca de 4,5 mil milhões de francos suíços ($4,48 mil milhões), noticiou o Financial Times, citando fontes próximas do processo.

- A principal operação doméstica do banco suíço vai permanecer intacta e o conselho de administração descartou as alienações das unidades de gestão de ativos e banca privada,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.