DJ Credit Suisse pretende reforçar músculo financeiro

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG intensificou nos últimos dias os esforços para vender ou reduzir a posição em operações importantes, no âmbito de uma reestruturação já planeada para dar nova vida ao banco, disseram fontes próximas do assunto.

Cerca de 10 interessados apresentaram ofertas para o grupo de produtos de titularização do banco, disseram algumas das fontes. O banco suíço colocou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.