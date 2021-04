DJ Credit Suisse questionado sobre vendas recentes de ações ligadas à Archegos

(DJ Bolsa)-- Reguladores da Suíça e dos EUA pediram ao Credit Suisse Group AG mais informação sobre vendas de ações adicionais relacionadas com o colapso da Archegos Capital Management, de acordo com fontes próximas do assunto.

As vendas poderão resultar em perdas adicionais que vão para além dos $4,7 mil milhões que o banco revelou este mês, refere uma das fontes, mas as potenciais ...

