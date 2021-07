DJ Credit Suisse: Responsável de risco da banca de investimento vai sair do banco

(DJ Bolsa)-- O principal responsável de risco da banca de investimento do Credit Suisse Group AG, Ralf Hafner, vai sair do banco, de acordo com fontes próximas do assunto.

Trata-se do mais recente executivo a ser afastado em ligação ao colapso da Archegos Capital Management, e será substituído por Ben Wilkinson, diretor de risco da unidade internacional de gestão de fortunas.