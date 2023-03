DJ Credit Suisse retira algumas propostas para assembleia-geral antes de fusão com UBS

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG retirou algumas das propostas que pretendia levar à assembleia-geral anual do banco em abril, citando a anunciada fusão com o UBS Group AG.

O problemático banco suíço disse esta quarta-feira que retirou propostas sobre a dispensa de membros do conselho de administração e do conselho executivo para o ano financeiro de 2022, assim como uma proposta separada de um chamado pré... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.