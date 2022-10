DJ Credit Suisse vai pagar $495M para arquivar queixas nos EUA

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse Group AG disse esta segunda-feira que chegou a acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de New Jersey para pagar $495 milhões e arquivar um processo relativo à transação de ativos garantidos por hipotecas residenciais.

No âmbito deste acordo, o banco suíço vai fazer um pagamento único para arquivar as queixas de 2013 do estado de New Jersey de que o banco tinha prestado testemunhos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.