DJ Credit Suisse vende operações de fundos fiduciários em reestruturação

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse disse que vai vender as suas unidades de fundos fiduciários, antes de uma reestruturação mais profunda do banco suíço.

O Credit Suisse vai vender as operações de fundos fiduciários em dois negócios. A N.T. Butterfield & Son vai comprar as unidades de fundos fiduciários do Credit Suisse em Guernsey, Singapura e Bahamas.