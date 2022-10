DJ Credit Suisse vende posição na Allfunds por $327M

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Credit Suisse obteve cerca de $327 milhões no mais recente passo na reestruturação do banco com a colocação de 8,6% na Allfunds Group, uma empresa de distribuição de fundos cotada em Amesterdão, junto de investidores.

O Credit Suisse tornou-se proprietário de parte da Allfunds em 2019, quando fez um spinoff de uma plataforma de investimento para a rede de distribuição de fundos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.