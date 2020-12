DJ Daimler alcança crescimento de dois digitos na China em 2020

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG vai alcançar um crescimento de vendas de dois dígitos na China este ano e disse que está otimista sobre o desempenho na região em 2021.

"O quadro geral continua a ser extremamente positivo na China", disse Hubertus Troska, membro do conselho de administração da empresa da montadora na China, numa entrevista esta sexta-feira.