DJ Daimler assina contrato para entrega de autocarros elétricos

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG disse esta terça-feira que a Daimler Buses assinou um memorando de entendimento com a empresa de transporte Hamburger Hochbahn AG para a entrega de autocarros elétricos.

A empresa alemã disse que a quantidade exata de autocarros articulados Mercedes-Benz eCitaro e os novos eCitaro G e a respetiva distribuição serão definidos durante a vigência do contrato.