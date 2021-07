DJ Daimler confirma alvos para 2021 mas prevê menos vendas de Mercedes-Benz

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG confirmou esta quarta-feira a orientação de receita e lucro para 2021, mas disse que a escassez de semicondutores vai continuar a afetar as operações da empresa e atingir as vendas de automóveis este ano.

Para 2021, a Daimler disse que continua a prever que a receita e os lucros do grupo antes de juros e impostos subam significativamente acima do nível do ano anterior.