DJ Daimler e Nokia chegam a acordo em disputa sobre licenciamento de patentes

(DJ Bolsa)-- A Nokia Corp. e a Daimler AG disseram esta terça-feira que assinaram um acordo de licenciamento de patentes que encerra todos os processos de litigação entre as empresas.

As empresas disseram que os termos do negócio são confidenciais. O acordo prevê que a Nokia licencie tecnologias de comunicações móveis à Daimler e receba um pagamento em troca.