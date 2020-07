DJ Daimler prevê reportar prejuízo no segundo trimestre devido a confinamento

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG disse no final de quinta-feira que prevê reportar um prejuízo no segundo trimestre, após os confinamentos provocados pelo coronavírus, e que deverá precisar de continuar com o programa de corte de custos durante o resto do ano.

A empresa alemã disse que prevê um prejuízo antes de juros e impostos de EUR1,68 mil milhões ($1,91 mil milhões).