DJ Daimler regista lucros mais elevados no 3T apesar de problemas com chips

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG disse esta sexta-feira que os lucros do terceiro trimestre aumentaram apesar da escassez de semicondutores que afetou a produção e as vendas.

O lucro líquido do trimestre subiu para 2,47 mil milhões de euros ($2,89 mil milhões), face a EUR2,05 mil milhões no período homólogo, disse a empresa.