DJ Daimler: Resultados preliminares apontam para 3T acima das expectativas

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG disse na quinta-feira que os dados preliminares do terceiro trimestre ficaram acima do consenso do mercado e que espera que o resto de 2020 seja robusto.

A fabricante de automóveis alemã apresentou um lucro antes de juros e impostos preliminar de 3,07 mil milhões de euros ($3,6 mil milhões), face à estimativa de EUR2,49 mil milhões do consenso fornecido pela empresa.