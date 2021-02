DJ Daimler sobe dividendo após aumento do lucro em 2020

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG disse esta quinta-feira que o lucro líquido aumentou em 2020 e propôs um dividendo mais elevado para o exercício do ano passado.

O lucro líquido em 2020 aumentou para 3,63 mil milhões de euros ($4,37 mil milhões), contra EUR2,38 mil milhões no mesmo período do ano anterior, disse a fabricante automóvel alemã.