DJ Daimler Truck começa a negociar a EUR28,00 por ação

(DJ Bolsa)-- A Daimler Truck Holding AG estreou-se a negociar na bolsa alemã esta sexta-feira com um preço inicial de 28 euros ($31,62) por ação.

A entrada em bolsa da fabricante de camiões e autocarros segue-se à separação da casa-mãe Daimler AG, cujas ações caem 14% para EUR73,85, ajustando-se à cisão.