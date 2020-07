DJ Daimler vai cortar 20.000 empregos para poupar EUR2 mil milhões - media

(DJ Bolsa)-- A Daimler vai cortar 20.000 empregos em vez de 15.000 numa tentativa para poupar EUR2 mil milhões, em vez de EUR1,4 mil milhões, avança o jornal alemão Handelsblatt, citando fontes empresariais.

- A Daimler tinha dito anteriormente que os despedimentos na área operacional estavam excluídos dos programas de cortes de custos, mas o Handelsblatt avança que esse já não é o caso.