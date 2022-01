DJ Daimler vai unir negócios alemães de aluguer de carros, carrinhas

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG disse esta quinta-feira que vai juntar os negócios alemães de aluguer de carros e carrinhas numa só entidade.

A fabricante de carros alemã disse que vai combinar a Mercedes-Benz Rent e a Mercedes-Benz Van Rental para criar uma empresa especializada de aluguer integrada com o nome de Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH.