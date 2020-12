DJ Daimler vende fábrica de automóveis da Mercedes-Benz em França

(DJ Bolsa)-- A Daimler AG disse esta terça-feira que a sua subsidiária Mercedes-Benz AG vai vender a fábrica de automóveis de Hambach, em França, à empresa britânica INEOS Automotive.

A fabricante alemã, que anunciou em julho que estava a considerar a venda das instalações, disse que o impacto do negócio foi contabilizado no segundo e terceiro trimestre deste ano.