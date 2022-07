DJ Danone: Lucro do 1S cai, mas revê em alta previsão das vendas de 2022

(DJ Bolsa)-- A Danone SA disse esta quarta-feira que o lucro do primeiro semestre de 2022 caiu, ao passo que as vendas subiram, tendo revisto em alta a previsão de crescimento das vendas orgânicas para o total do ano.

A empresa francesa disse que o lucro líquido do período foi de 737 milhões de euros ($749,4 milhões), face a EUR1,07 mil milhões no período homólogo.