DJ Danone: Resultados anuais penalizados pelo vírus apesar de trimestre estável

(DJ Bolsa)-- A Danone SA disse esta sexta-feira que os resultados de 2020 foram penalizados pela pandemia de coronavírus e que espera regressar ao crescimento a partir do segundo trimestre deste ano.

A empresa alimentar francesa disse que o lucro líquido foi de 1,96 mil milhões de euros ($2,36 mil milhões), face a EUR1,93 mil milhões no período homólogo.