DJ Deputados europeus chegam a acordo sobre lei de concorrência digital

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- Os deputados europeus chegaram a acordo no final de quinta-feira sobre os pontos principais de uma nova lei de concorrência digital focada nas maiores tecnológicas mundiais, abrindo caminho para uma das maiores revisões legais da regulação da tecnologia no próximo ano.

A nova lei, conhecida como Digital Markets Act, quer impor novas obrigações e proibições num pequeno conjunto ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone