DJ Deutsche Bank: CEO diz ainda não estar interessado em consolidação

(DJ Bolsa)-- O setor bancário da Europa pode precisar de alguma consolidação, mas o Deutsche Bank AG ainda não está interessado em participar, disse o CEO Christian Sewing esta quarta-feira.

"Estamos a cumprir o prometido, que é implementar [o plano de] transformação até 2022 de forma disciplinada e focada", disse Sewing numa conferência de banca organizada pelo jornal alemão Handelsblatt....

