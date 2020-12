DJ Deutsche Bank corta alvo de custos ajustados para 2022

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG cortou esta quarta-feira o alvo de custos ajustados do grupo para 2022 e confirmou o outlook para 2020.

O maior banco alemão tem agora como objetivo custos ajustados de cerca de 16,7 mil milhões de euros ($20,22 mil milhões) em 2022 face aos EUR17 mil milhões previstos anteriormente.