DJ Deutsche Bank: Cortes de emprego adiados devido à pandemia -media

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank adiou "algumas partes da reestruturação durante o decorrer de cerca de seis semanas" devido à pandemia do coronavírus, noticia o Financial Times, citando o CFO James von Moltke.

-- Apesar do abrandamento devido à crise, o Deutsche Bank está "no caminho certo para cumprir os alvos que apresentámos para 2020", disse von Moltke.