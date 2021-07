DJ Deutsche Bank deixa de poder patrocinar IPO em Hong Kong -media

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG não poderá patrocinar entradas em bolsa em Hong Kong por não ter substituído algum staff como exigido por reguladores dentro do prazo, noticia o Financial Times, citando uma fonte anónima e a confirmação pelo próprio banco.

-- A partir do próximo mês, o banco não poderá ajudar nas entradas em bolsa uma vez que a licença para o fazer em Hong Kong caduca....

