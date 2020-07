DJ Deutsche Bank e Google vão formar parceria estratégica

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG e a Google, unidade da Alphabet Inc., vão lançar uma parceria estratégica que vai trazer ao banco alemão os serviços de cloud e levar à criação de novos produtos para clientes.

As duas empresas assinaram uma carta de intenções e o contrato de vários anos deve ser assinado nos próximos meses, disse o Deutsche Bank esta terça-feira.