DJ Deutsche Bank em negociações para vender unidade de tecnologia - media

(DJ Bolsa)-- A Tata Consultancy Services está em negociações avançadas para comprar a unidade de serviços de tecnologia do Deutsche Bank, Postbank Systems AG, noticia a Bloomberg, citando fontes anónimas.

-- A venda da unidade, que emprega 1.400 pessoas, vai ajudar o banco a alcançar o alvo de cortes de postos de trabalho.