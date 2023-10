DJ Deutsche Bank: Lucro cai no 3T devido a custos e impostos; receitas sobem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido do Deutsche Bank caiu no terceiro trimestre do ano, apesar de uma subida das receitas, devido à subida dos custos e impostos.

O banco alemão disse esta quarta-feira que obteve um lucro atribuível aos acionistas de 1,03 mil milhões de euros ($1,09 mil milhões), face a EUR1,12 mil milhões no período homólogo. As receitas cresceram 3% para EUR7,13 mil milhões.



