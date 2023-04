DJ Deutsche Bank: Lucro do 1T subiu mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG reportou esta quinta-feira uma subida das receitas do primeiro trimestre, a mais elevada desde 2016, e disse que os lucros cresceram mais que o esperado porque o banco conseguiu cumprir a sua estratégia.

O lucro atribuível aos acionistas do banco alemão no primeiro trimestre subiu para 1,16 mil milhões de euros ($1,28 mil milhões) contra EUR1,06 mil milhões no período homó...